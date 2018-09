Giochi: Sala, Milano sia prima nel brand

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "Rinnoviamo la nostra disponibilità ad ospitare i Giochi olimpici invernali ma il ruolo di Milano deve essere chiaro". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulla sua pagina Facebook in cui chiarisce la posizione della città sulla candidatura italiana a tre per il 2026 con Torino e Cortina. "Le Olimpiadi si fanno, ne siamo convinti, a difesa del brand della città - ha aggiunto nel video girato a San Francisco, dove partecipa al meeting del C40 -. Milano deve essere la prima città indicata nel brand".