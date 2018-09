Procura:-15 Chievo, 36 mesi a Campedelli

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo, da scontare nella stagione in corso: è la richiesta avanzata dalla Procura federale della Figc nel processo bis davanti al Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie. Per Luca Campedelli la richiesta è di 36 mesi di inibizione.