Incendi: morti anziana e figlio disabile

(ANSA) - PADOVA, 12 SET - Madre e figlio disabile sono morti in un incendio scoppiato questa notte nella loro casa a Conselve.

Non ancora accertate le cause che hanno innescato, alle prime ore di oggi, l'incendio divampato al piano terra nel garage, e poi domato dai vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco e Padova con tre automezzi e 10 uomini. I pompieri, una volta entrati nell'abitazione, hanno spento le fiamme nel garage e sono poi saliti al piano superiore invaso dal fumo. In una stanza sono state rinvenute due persone riverse per terra che sono state caricate a spalle dai vigili del fuoco, portandole fuori la casa attraverso la finestra. Sul posto anche i medici del Suem 118 che hanno tentato, invano, di rianimare la donna di 86 anni e il figlio disabile di 42 anni. Nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte di entrambi.

Le operazioni di completo spegnimento sono terminate all'alba.