Boot Camp Allegrini per giovani talenti

(ANSA) - VERONA, 12 SET - I giovani talenti del mondo del vino si incontrano a Villa Della Torre, a Fumane (Verona), per il primo "Allegrini Boot Camp", quattro giorni di workshop (16-19 settembre) promossi dall'omonima azienda vinicola nel cuore della Valpolicella riservati a 35 ragazzi tra i 25 e i 30 anni, provenienti da tutta Europa (alcuni anche da Russia e Stati Uniti). Il programma prevede lezioni enologiche, prove pratiche di vendemmia nei vigneti della famiglia Allegrini e degustazioni. Si tratta di giovani che già lavorano nel mondo del vino e dell'alta cucina, o che studiano per diventarne protagonisti. "L'evoluzione internazionale del mondo del vino comporta sempre più il coinvolgimento delle giovani generazioni - spiega Marilisa Allegrini -, sia come nuovi consumatori che come operatori del settore. È per quello che diventa quasi un impegno etico per le aziende leader valorizzare i talenti che emergono e le idee di cui sono portatori".