Zintek va in Cina, showroom a Shangai

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - E' stato inaugurato a Shanghai (Cina) con la partecipazione del sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci, il nuovo showroom dell'azienda veneziana Zintek di Porto Marghera, leader nella produzione di laminato in zinco-titanio per l'architettura.

Primo spazio espositivo della società sul territorio cinese, lo showroom di 300 metri quadrati racconta la storia dell'azienda, a Marghera da 80 anni, attraverso i suoi prodotti e i suoi principali progetti architettonici. Lo showroom di Shangai rappresenta la prima tappa di un percorso che affiancherà la partecipazione a progetti architettonici in Cina alla collaborazione con i partner asiatici, ai quali Zintek fornirà assistenza e consulenza tecnica, materiali di supporto e formazione per le maestranze locali.

Tra i progetti più recenti di Zintek la collaborazione a "Vatican Chapels", il padiglione della Santa Sede all'ultima Biennale di Architettura di Venezia, e il nuovo ospedale di Emergency in Uganda. (ANSA).