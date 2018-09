Romeo & Juliet on ice arriva in Italia

(ANSA) - Sochi, 11 set - La storia struggente di Giulietta e Romeo, il più famoso intreccio amoroso della letteratura, scalda i cuori e commuove anche sul ghiaccio. A guidare sulla scena le danze di 80 tra pattinatori, acrobati, cantanti e musicisti è un mago dei grandi eventi come Ilya Averbukh, ex campione mondiale di pattinaggio che ha firmato le cerimonie dei mondiali di calcio in Russia. Il musical "Romeo & Juliet" on Ice, mega produzione russa da cinque milioni di dollari, sarà in Italia all' Arena di Verona il 6 ottobre e al Palavela di Torino il 19 e il 20 dopo aver avuto in patria nel 2017 oltre un milione di spettatori. Lo show da luglio tiene banco a Sochi, la città Mar Nero sede giochi invernali nel 2014. Il cast è stellare con sei medaglie d' oro olimpiche e 12 campioni del mondo. Romeo è Maxim Marinin, Giulietta è Tatiana Totmianina, trionfatori a Torino nel 2006. Per Ilya Averbukh mettere in scena il musical a Verona dove Shakespeare ha ambientato il dramma, è "un sogno che si avvera".