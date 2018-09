Motonautica: a Chioggia Gp d'Italia

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La motonautica torna a Chioggia per il terzo anno consecutivo. È infatti iniziato il conto alla rovescia per il "Gran Premio d'Italia - Trofeo Gasbeton", in programma a Chioggia dal 20 al 23 Settembre, organizzato dall'Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per l'assegnazione del titolo mondiale UIM della classe offshore 3D e del titolo europeo della classe endurance Gruppo B. Novità di quest'anno la partecipazione della classe offshore V2 monomarca del cantiere maltese Chaudron, motorizzato Mercury.

Sei le nazioni partecipanti nelle varie classi: Italia, Belgio, Malta, Spagna, Francia e Svezia, tutte pronte a darsi battaglia su un percorso di 4 miglia per aggiudicarsi il trofeo Gasbeton.