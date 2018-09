Mose: Toninelli, inadempienza pericolosa

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sul Mose "oggi si assiste ad una sorta di paralisi da parte del soggetto tecnico operativo incaricato di realizzare l'opera per conto dello Stato (concessionario Consorzio Venezia Nuova). Inadempienza ingiustificata e pericolosa rispetto ad un'opera marittima, che rischia di aggravare le condizioni di manutenzione". Così ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alla commissione Ambiente della Camera, riportando quanto riferito dal provveditore interregionale per le opere pubbliche. (ANSA).