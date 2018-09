Donna muore sul Cristallo a Cortina

(ANSA) - BELLUNO, 11 SET - Una donna di 62 anni di nazionalità austriaca è morta mentre scendeva dalla 'via normale' del monte Cristallo sopra Cortina d'Ampezzo (Belluno). La donna è scivolata lungo un canale roccioso, per un centinaio di metri a circa 3.000 metri di quota. Il compagno ha dato l'allarme e sul posto è giunto l'elicottero con i sanitari del Suem 118 di Pieve di Cadore e gli specialisti del Soccorso alpino. Raggiunta la donna, i soccorritori non hanno potuto che constatarne la morte e, con l'utilizzo del velivolo, portare il corpo a valle.