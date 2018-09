Rubano da cassetta poveri Santo,arrestati

(ANSA) - PADOVA, 10 SET - Una coppia di ladri ha rubato, senza scrupoli, 150 euro dalla cassetta 'Pane per i poveri' collocata all'interno della Basilica di sant'Antonio, a Padova, ma sono stati scoperti e arrestati dia carabinieri. Si tratta di Liborio Tritto (33), di Altamura (Bari) e della peruviana Laura Catalina Velasquez Hillica (49), residenza a Pisa. I due si sono introdotti all'interno della Basilica del Santo, fingendosi dei fedeli, e si sono avvicinati alla cassetta delle offerte; usando un metro a nastro munito all'estremità di nastro bioadesivo hanno 'pescato' tre banconote da 50 euro. La loro azione però è stata notata da alcuni fedeli che hanno chiamato il 112. Una pattuglia dell'Arma è giunta alla Basilica in un battibaleno, bloccando la coppia che è stata perquisita e alla quale è stato trovato il denaro rubato. I due sono già noti alle forze dell'ordine per furti, rapine e ricettazione. L'uomo in particolare per furti in luoghi di culto commessi in altre località.