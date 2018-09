Olimpiadi 2026, Fontana 'corriamo ma...'

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Riteniamo importante che Milano sia l'architrave di queste Olimpiadi". Così il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'incontro che la delegazione di Milano con il sindaco Sala, ha avuto con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con al centro la candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. "Abbiamo avuto una riunione molto importante -ha aggiunto Fontana all'uscita da Palazzo Chigi. Noi parteciperemo, ma dovremo vedere quali sono le condizioni di questa gestione perché sarà complicato e ci sarà bisogno di precisione sulla governance. Se ci sfileremo in caso contrario? Non lo so, prima di parlare di queste cose dovremo ascoltare le richieste delle altre città e quello che deciderà il governo". "Oggi -ha concluso Fontana- abbiamo esposto le nostre idee, il governo ha ascoltato e si è riservato di ascoltare anche le altre città per poi fare una sintesi di quelle che sono le varie richieste".