Maggiore lascia Veneto,incontro con Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi nella sede della Giunta regionale a Venezia il Generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore, che ha lasciato il Comando del Reparto Regionale delle Fiamme Gialle per assumere l'incarico di Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Zaia e Maggiore - informa la Regione - si sono intrattenuti a colloquio sui principali temi di attualità. Il Governatore ha ringraziato l'Alto Ufficiale per il lavoro svolto nel Veneto e gli ha rivolto i suoi auguri per il nuovo importante incarico a livello nazionale.

(ANSA).