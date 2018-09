Formaggio in malga fa sold out ad Asiago

(ANSA) - VICENZA, 8 SET - Grande afflusso oggi sull'Altopiano dei Sette Comuni, nel vicentino, per la serie di eventi che stanno caratterizzando la settima edizione di Made in Malga, la kermesse con in vetrina le produzioni di montagna, che proseguirà sino alla serata di domani. Complice il sole e temperature calde per località attorno ai mille metri, in particolare il centro storico di Asiago è stato preso d'assalto, sin da inizio mattinata, da appassionati provenienti dalla pianura, per la Mostra Mercato dei formaggi e dei prodotti della montagna. Molto affollate le tradizionali bancarelle, dove è possibile acquistare e anche assaggiare i prodotti, con il punto degustazioni regolato dall'uso del ticket per evitare affollamenti e per motivi di ordine pubblico.