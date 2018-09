Uccide la moglie a colpi pistola e fugge, poi si spara in bocca

Si è sparato un colpo di pistola in bocca nell'area di servizio di Arino (Venezia) dell'autostrada A4, l'uomo che stamane con la stessa arma aveva ucciso la moglie a Lonigo. I medici che sono intervenuti hanno tentato di tenerlo in vita e hanno deciso il suo trasferimento, con un elicottero, all'ospedale di Padova. Lo si apprende da fonti vicine alla questura di Venezia. L'uomo ha ucciso la moglie con vari colpi di pistola in mezzo alla strada, nella zona industriale di Lonigo, ed è poi fuggito. Si tratta di una coppia di serbi. Zoran Luivanovic, 40 anni, era evaso lo scorso luglio dagli arresti domiciliari, misura disposta dall'autorità giudiziaria per violenze contro la moglie di 33 anni.

La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem 118, giunta dal vicino ospedale di Lonigo, ma per lei non c'era più nulla da fare.