Disabili gestiscono bar ospedale Jesolo

(ANSA)-VENEZIA, 6 SET -Roberto e Fabrizio sono i due baristi che gestiranno il primo bar all'interno dell'ospedale di Jesolo. Il primo starà dietro al bancone, il secondo servirà la clientela al tavolo. Sono entrambi disabili e non a caso sono stati scelti dal Servizio Integrazione Lavorativa dell'Ulss4 che si occupa dell'inserimento nel mondo del lavoro di persone con handicap.

Fabrizio e Roberto hanno già esperienze lavorative, ma quella di seguire gli avventori per il primo è nuova ed ha iniziato oggi a fare i primi caffè.Roberto inizierà domani. L'apertura del bar oltre ad essere un servizio importante per chi ne usufruisce ha anche una vocazione sociale dato che impiega disabili affiancati da tutor e da personale del gestore. Per il dg Carlo Bramezza "questa novità si integra con le attività di turismo sociale che, da 2 anni, sta coordinando l'Uls4 ed è in collegamento diretto con la spiaggia di Nemo nata proprio per le persone disabili e non è escluso che in futuro possa diventare anche un servizio direttamente in spiaggia".