Rifiuti: "cargo-bike" per raccolta

(ANSA) - PADOVA, 05 SET - Si chiamano "T-Riciclo" e sono entrambe a emissioni zero, le due nuove "cargo-bike" a pedalata assistita del Comune di Padova per la raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare per lo svuotamento dei cestini, presentate stamattina dall'assessore all'Ambiente Chiara Gallani. Ciascuno dei due mezzi eco-friendly costa 16 mila euro e si compone di un triciclo con rimorchio, che trasporta quattro bidoncini da 120 litri per il conferimento dei rifiuti ed è coperto da pannelli fotovoltaici. Uno dei due esemplari entrerà in servizio nel comparto piazze del centro storico, mentre l'altro verrà impiegato al parco Iris. Sulle fiancate dei mezzi c'è anche una campagna pubblicitaria sul decoro urbano, con diverse immagini della città e lo slogan "Non sporcare ciò che ami. Aiutaci a mantenere Padova pulita".