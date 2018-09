Muore andando a funghi 79enne

(ANSA) - BELLUNO, 5 SET - Un uomo di 79 anni, di Venezia, è stato trovato morto dopo che ne era stata segnalato il mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, dal quale si era allontanato per andare a funghi. Il Soccorso alpino della Val Biois con due unità cinofile di cui una molecolare, ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte, presenti anche i carabinieri. Durante la ricerca, alcuni soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo in fondo a un canale nel bosco. Da una prima ricostruzione, presa la direzione verso Casera Vecia, l'anziano era poi uscito dal sentiero, finendo sopra salti di roccia da dove era scivolato ruzzolando per quasi 200 metri. Ricomposta, la salma è stata imbarellata e calata a valle. Alle ricerche hanno partecipato il Soccorso alpino di Val Biois, Alleghe, Agordo, Val Pettorina, il Sagf di Cortina e Passo Rolle, i vigili del fuoco.