Incendio nel trevigiano, due intossicati

(ANSA) - MOGLIANO VENETO (TREVISO), 5 SET - Due coniugi novantenni di Mogliano Veneto sono stati trasportati oggi all'ospedale di Treviso con sintomi di intossicazione causati dall'inalazione del fumo sprigionato probabilmente da un sistema di climatizzazione - o da una bombola di gas - andato in fiamme nella loro abitazione.

La donna, secondo quanto si è appreso, ha anche una leggera ustione ad un braccio; le condizioni della coppia non sono gravi.

Ad aver avuto bisogno del pronto soccorso è stato anche un vigile del fuoco, intervenuto sul posto con i colleghi per estinguere le fiamme. (ANSA).