Bitrock punta su giovani nella robotica

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Bitrock, azienda del gruppo Databiz dedicata all'evoluzione digitale affidabile, scalabile e di successo, ha deciso di sostenere cinque studenti trevigiani tra i 17 e i 18 anni, gli "Space Lions", che lo scorso gennaio si sono aggiudicati il prestigioso concorso Nasa Challenge "Zero Robotics", promosso dall'Agenzia spaziale americana insieme al Mit di Boston per promuovere la partecipazione di giovani talenti nel mondo della robotica. Dopo aver conquistato la giuria americana con un codice informatico per il carotaggio degli asteroidi, i giovani scienziati stanno ora sviluppando, con il sostegno di Bitrock, un prototipo hardware in grado di esplorare in modo autonomo le profondità dei mari e laghi. A capitanarli nell'ambiziosa sfida didattica è la startup trentina della robotica Witted, insediata in Progetto Manifattura, che li aiuterà a sviluppare il sottomarino intelligente, nell'ambito di WitLab Summer Academy, percorso formativo di due settimane che si chiude il prossimo 8 settembre. (ANSA).