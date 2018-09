Scontro in A4, morti 2 militari Esercito

(ANSA) - TRIESTE, 3 SET - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite - secondo le prime informazioni diffuse da Autovie Venete - in un incidente stradale, accaduto in tarda mattinata sull'autostrada A4 poco dopo l'entrata di Meolo Roncade (Venezia) in direzione Trieste. Un furgone e un'auto si sono scontrati e il furgone si è capovolto, adagiandosi contro il guard rail. Le due vittime sono militari dell'Esercito, così come uno dei feriti. Quest'ultimo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni vengono definite gravi. I militari viaggiavano su un'automobile di servizio, una Panda. L'autostrada, inizialmente chiusa nel tratto compreso fra Meolo-Roncade e San Donà di Piave, è stata riaperta. Il traffico scorre lentamente su una sola corsia e al casello sono ancora chiuse le entrate in direzione Trieste e l'immissione in A4 dalla A57. Tre i chilometri di coda segnalati.