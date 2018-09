Incidenti stradali: morto ciclista

(ANSA) - VENEZIA, 3 SET - Un uomo di 74 anni è morto in un incidente stradale al confine tra le province di Venezia e Padova. La vittima, residente a Noventa Padovana, era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada che collega Noventa a Stra quando è stata travolta da un furgone. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.