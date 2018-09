Turismo, l'Umbria a Venezia,

(ANSA) - PERUGIA, 2 SET - "Rafforzare in maniera significativa la presenza dell'Umbria a Venezia, meta di rilevanti flussi turistici nazionali ed internazionali, in particolar modo durante lo svolgimento della Mostra internazionale d'arte cinematografica, è un'occasione imperdibile che intendiamo cogliere fino in fondo: lo ha affermato il vice presidente della Giunta regionale dell'Umbria ed assessore al turismo, Fabio Paparelli, nel corso della presentazione dell'intesa tra Regione e città di Venezia, nella Saletta Armeria del Palazzo Ducale di Venezia in cui è custodita l'armatura di Erasmo da Narni detto il Gattamelata. "Dopo secoli - ha osservato - l'Umbria e Venezia rinnovano un profondo legame e lo fanno nel nome della promozione del brand Umbria".

"'L'Umbria a Venezia' è proprio il nome degli eventi che daranno il via all'accordo - ha spiegato Paparelli - una vera e propria azione di promozione del brand Umbria, che si avvale di diversi mezzi e modalità di comunicazione".