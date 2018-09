Maltempo: Verona, sindaco su Lungadige

(ANSA) - VERONA, 2 SET - Il sindaco di Verona Federico Sboarina, assieme ad assessori, consiglieri comunali e ai presidenti delle municipalizzate Amia e Agsm, è al lavoro da stamani sul Lungadige Attiraglio, nella zona più colpita dal nubifragio di ieri, per aiutare gli abitanti che, tolta l'acqua di stanotte, hanno le case invase dal fango.

Si tratta di una decina di abitazioni, subito dopo il Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, le uniche in tutto il comune ad aver registrato gravi problemi. "La conta dei danni si farà dopo - ha detto Sboarina - adesso è più urgente dare una mano alle persone. Per questo stamattina ho chiamato a raccolta gli amministratori. Qui c'è gente che ha perso mobili, macchine e ricordi per colpa di mezz'ora di inferno d'acqua. Ringrazio il governatore Zaia per aver fatto prontamente la richiesta di aiuti al governo. Al momento, l'unica consolazione è che in tutto il comune non ci sono stati pericoli per le persone", ha concluso. (ANSA).