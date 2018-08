Lavori rifacimento piste 'Marco Polo'

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Prenderanno il via il primo settembre, secondo il piano di sviluppo infrastrutturale dell'Aeroporto di Venezia previsto dal Master Plan 2012-2021, i lavori di riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture di volo. Si tratta di un intervento di rilievo per il 'Marco Polo' che interessa sia la pista di volo principale che quella secondaria, in vista del previsto incremento della capacità operativa. L'opera ha il costo complessivo di 135 milioni di euro, 30 dei quali per nuove pavimentazioni di volo compreso l'allungamento della pista secondaria e i restanti 105 per opere di manutenzione straordinaria.