Fenice, 11 concerti di giovani talenti

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Una cartellone di 11 appuntamenti nei quali giovani musicisti, tutti di gran talento, incontrano grandi interpreti della musica classica: è quanto promette la stagione di concerti che vede il Teatro La Fenice di Venezia ospitare nelle Sale Apollinee alcuni selezionati musicisti sotto la guida dell'associazione no profit Musica con le Ali.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il prestigioso teatro veneziano e l'associazione, guidata da Carlo Hruby, che punta a supportare nella crescita professionale i giovani impegnati nella musica classica, considerata un patrimonio italiano da difendere. Dalla violoncellista Erica Piccotti, che ha registrato un disco con Warner Classics, al Quartetto Werther, che ha recentemente portato Brahms e Schumann nella International House of Music di Mosca: i concerti prenderanno l'avvio il 20 settembre e dureranno fino a giugno con una cadenza praticamente mensile. Quattro di questi concerti saranno eseguiti subito prima anche al Teatro Ristori di Verona.che ha condiviso con l'associazione il progetto di promozione dei giovani talenti. "Importante non è solo l'interesse e la disponibilità di teatri veneti di rilievo - afferma il presidente di Musica con le Ali, Carlo Hruby - ma anche la presenza di musicisti importanti e già affermati che si mettono a disposizione del nostri ragazzi, offrendo quindi a loro un importante momento di crescita professionale". Nei vari concerti ci saranno infatti protagonisti già affermati della musica classica: dalla violista Francesca Dego al pianista Itamar Golan, dal violoncellista Enrico Bronzi al cornista inglese Martin Owen". Sarà così una stagione tra le più intense per numero di concerti di giovani musicisti e, certo, nelle sale Apollinee non solo ci sarà musica classica di livello ma anche il suono, in crescendo, di un'avventura che inizia e promette di proseguire. (AMSA)