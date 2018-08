Commessa 54 mln per Somec da Fincantieri

(ANSA) - SAN VENDEMIANO (TREVISO), 29 AGO - La Somec Spa di San Vendemiano, quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, ha ricevuto un ordine per 54 milioni di euro da Fincantieri per realizzare gli involucri in vetro di quattro nuove navi da crociera destinate all'armatore Norwegian Cruise Line. Le unità - in costruzione nel cantiere di Marghera - saranno consegnate a partire dal primo semestre 2022 fino al 2025, e fino al 2027 se verrà esercitata l'opzione di altre due imbarcazioni.

La commessa riguarda la costruzione e l'installazione, per ogni nave, sia delle vetrate per le aree pubbliche che dei "balcony" delle cabine e comprende la realizzazione personalizzata delle passeggiate panoramiche su superfici in vetro. (ANSA).