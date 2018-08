Vongole sotto misura, sequestro e multa

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Un carico di 1,3 tonnellate di vongole veraci sotto misura, pescate ancora allo stato di novellame e quindi non commerciabili, è stato sequestrato dai Carabinieri di Chioggia all'interno di un furgone fermato lungo la State 309 Romea.

L'operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri a Sant'Anna di Chioggia, durante il controllo della circolazione stradale.

Il furgone, di proprietà e condotto da un 51enne di Chioggia, è stato notato dai militari per avere l'assetto notevolmente ribassato probabilmente per il sovraccarico, e per questo è stato fermato per accertamenti. All'interno del vano di carico posteriore sono state scoperte 51 ceste di plastica con le vongole.

All'uomo è stata comminata un sanzione amministrativa di 25.000 euro, e le vongole, del valore commerciale stimato in 15.000 euro, sono state sequestrate e rigettate nelle acque lagunari di Chioggia per il ripristino del ciclo vitale. (ANSA).