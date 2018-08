Vendemmia notturna con benedizione

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Una vendemmia notturna è un rito sempre molto particolare. Ma quella che si svolgerà il 31 agosto nei vigneti della cantina Maeli a Luvigliano (Padova) nei Colli Euganei sarà unica.

Monsignor Liberio Andreatta, già a capo dell'Opera Romana Pellegrinaggi, arriverà appositamente dal Vaticano per benedire i vigneti e vendemmiare insieme a tutti i presenti. "Davanti al capitello della Madonna del Monte Pirio - spiega Elisa Dilavanzo di Maeli - alla presenza del Parroco, delle autorità locali e dei partecipanti alla vendemmia, si reciterà insieme una preghiera e poi raccoglieremo l'uva".

Monsignor Andreatta attinge il suo pensiero dalla Bibbia: "Il vino è come la vita per gli uomini. Che vita è quella di chi non ha vino? Questo fu creato per la gioia degli uomini. Allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a tempo e a misura".

Seguirà la festa della vendemmia con la presenza di chef e produttori del territorio, che abbineranno i loro piatti alle nuove annate di Moscato Giallo. Parte del ricavato sarà devoluto per la manutenzione e il restauro del Capitello della Madonna del Monte Pirio.(ANSA).