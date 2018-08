Leva, capelli tagliati zero per protesta

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Capelli rasati a zero per protestare contro la reintroduzione del servizio militare obbligatorio. E' la forma di contestazione nonviolenta attuata oggi da un gruppo di studenti medi del Veneto a Venezia, di fronte alla sede del Consiglio regionale, dove nel pomeriggio sarà in discussione un progetto di legge statale che prevede il ritorno dell'obbligo della leva o del servizio civile per 8 mesi per tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni.

Alcuni giovani che si sono sottoposti al taglio totale di capelli, per richiamare "l'attenzione di una Regione - hanno spiegato - che non ci ha mai ascoltati mentre chiedevamo più investimenti in istruzione e ricerca, per una scuola e un'università diverse". "Se la Regione ci vuole soldati, ordinati e omologati, i nostri capelli sono il massimo che siamo disposti a darle: che ne faccia quello che vuole. Ma giù le mani dal nostro futuro e dal nostro tempo" hanno spiegato i dimostranti. (ANSA).