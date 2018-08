Jesolo: Forza Nuova impicca manichino

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Una sagoma di colore nero, appesa su un molo come in un'impiccagione, e un cartello con la scritta "Pena di morte per gli stupratori". L'azione è stata compiuta nella notte da attivisti di Forza Nuova a Jesolo (Venezia), come reazione alla vicenda della violenza su una quindicenne, per la quale è stato arrestato un cittadino senegalese.

In una nota a cui allega la foto del manichino, Forza Nuova sostiene "gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri", e "indica la chiara necessità della difesa nazionale e patriottica".

"Continueremo a sostenere le iniziative di questo governo - prosegue la nota - quando saranno nell'ottica dell'interesse nazionale, come sosterremo sempre nelle strade il nostro popolo contro chiunque pensi di poterlo condannare a stupri, violenze e invasione".