Damiani investe 4 mln, sale a 89% Venini

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - La storica vetreria veneziana Venini ha effettuato un aumento di capitale di 4 milioni di euro, sottoscritto interamente dalla famiglia Damiani, che nel 2016 aveva acquisito la quota di maggioranza dell'azienda e che oggi arriva a detenere oltre l'89% delle quote azionarie.

Fondata nel 1921, Venini è il punto di riferimento nell'ambito dell'arte vetraria. Tra i prodotti, l'opera di vetro di Murano più pagata della storia, "La Sentinella di Venezia" del 1962, che ha raggiunto 737 mila dollari.

L'intervento della famiglia Damiani come nuovo socio di maggioranza ha permesso in meno di due anni, di avviare un piano di sviluppo e le performance del brand, con vendite in aumento del 30%. Con il nuovo innesto di capitale si è voluto rafforzare il patrimonio sociale come base per ulteriori sviluppi commerciali, dopo le recenti aperture della boutique in via Montenapoleone a Milano e di quella di Ginza a Tokyo. (ANSA).