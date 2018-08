Meteo: Veneto ecco caldo di 'stagione'

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Dopo il crollo delle temperature massime a 25 gradi, in realtà nella media stagionale ma percepite come anomale a causa del caldo dei giorni scorsi peraltro viziate dall'umidità, in Veneto le temperature torneranno nella normalità toccando i 30 gradi. Diversamente accadrà per le minime, che dai 17 gradi - secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto - passeranno dalla media di 16 gradi ai 14. Una situazione che prelude alla normalità meteo di settembre, dopo la nevicata che nel fine settimana che ha interessato le Dolomiti e una modesta acqua alta a Venezia, annunciando per il prossimo fine settimana una nuova perturbazione anche questa in linea con la stagione. Le minime della notte o sono state di 7 gradi a Belluno, 11 a Vicenza, Padova e Treviso, 12 a Verona, 13 a Venezia e 14 a Rovigo. In montagna sotto zero (di poco) la Pina del Cansioglio, la Val Visdende di rilievo invece Passo Cimabanche che ha registrato -2,5 gradi a 1.330 metri di quota con la Marmolada (3.256 metri) a -5,6 gradi.