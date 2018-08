Serie B: Venezia-Spezia 1-0

(ANSA) - VENEZIA, 25 AGO - Si apre con una vittoria il campionato del Venezia: la squadra di Stefano Vecchi piega solo di misura, 1-0, lo Spezia di Marino allo stadio Penzo, ma la vittoria dei lagunari è meritata per quanto visto in campo a Sant'Elena, con gli ospiti che hanno subito la supremazia territoriale dei veneti. A decidere il match è il gol di Bentivoglio al primo minuto di recupero del primo tempo: una conclusione di destro dai 20 metri che batte Lamanna anche per una deviazione di Mora. Il Venezia riesce così a far fronte alle numerose assenze e all'infortunio (ferita alla testa in uno scontro aereo con il compagno Domizzi) che ha costretto Bruscagin (sottoposto poi ad accertamenti) ad uscire alla mezz'ora del primo tempo.