Febbre Nilo: al via piano straordinario

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - "Alla luce dell'andamento dei contagi umani del virus West Nile trasmesso dalla zanzara Culex Pipiens, e delle richieste di aiuto giunte dai Comuni, che sulla base delle norme nazionali sono responsabili degli interventi, la Regione del Veneto ha deciso di passare alle maniere forti. E' in corso di predisposizione un vero e proprio Piano straordinario di disinfestazione a tappeto che potrebbe prendere il via già nei primi giorni di settembre". Lo annuncia, sulla cosiddetta febbre del Nilo, l'Assessore veneto alla Sanità Luca Coletto a conclusione di una serie di valutazioni collegiali, compiute con il Presidente del Veneto Luca Zaia. "I monitoraggi effettuati in queste settimane e le indicazioni degli esperti - dice Coletto - vanno in un'unica direzione: intervenire radicalmente, ed è quello che faremo. La disinfestazione sarà sia adulticida che larvicida". Il costo dell'operazione si aggira tra i 400 e i 500 mila euro, che verranno stanziati dalla Regione.