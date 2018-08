Enorme masso frana su strada Valparola

(ANSA) - BELLUNO, 23 AGO - Un enorme masso è caduto sulla strada provinciale della Valparola, poco prima del Passo Falzarego, fortunatamente senza causare danni a persone o cose.

In quel momento non stavano transitando veicoli, e la grossa roccia, delle dimensioni di un furgone, e di un peso stimato in circa 30 quintali, dopo essere rotolata a valle si è fermata sul bordo della strada. Lo smottamento è stato provocato probabilmente da un forte temporale che si era abbattuto sulla zona, al confine tra Veneto e Alto Adige. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la strada, riaperta poi al transito, mentre il masso dovrà essere spostato successivamente, con l'uso di mezzi adeguati.