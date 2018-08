Anziana coppia malmenata e rapinata

(ANSA) - ROVIGO, 23 AGO - Due anziani rapinati in casa per pochi euro. A Giacciano con Baruchella (Rovigo) tre banditi con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una casa in via Dosso. I malviventi dopo aver aggredito i coniugi di 76 e 71 anni, li hanno rinchiusi in un magazzino vicino all'abitazione. Poi i rapinatori sono fuggiti a piedi nelle campagne vicine, portando via alcuni monili in oro e 250 euro in contanti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. In seguito all'aggressione, marito e moglie sono stati medicati all'ospedale di Trecenta per alcune lievi contusioni riportate.