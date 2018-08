Tir contro pilone A4, nessuna lesione

(ANSA) - VERONA, 22 AGO - Le verifiche eseguite sul pilone di un viadotto della A4 contro il quale ieri, nei pressi di Verona, è finito per un incidente il container di un Tir hanno accertato che non vi sono state lesioni o situazioni di criticità alla struttura della pila. Lo riferisce la società concessionaria Brescia-Padova, dopo i controlli eseguiti sul posto già ieri, successivamente all'intervento dei vigili del fuoco.

A causa dello scoppio di un pneumatico del Tir, il container si era sganciato dal pianale, e dopo aver strisciato sull'asfalto era finito contro le barriere di sicurezza, fino ad appoggiarsi sullo spigolo di una delle quattro colonne della pila del cavalcavia n.282. Sul posto sono intervenuti i tecnici strutturisti della Società concessionaria, i quali hanno verificato che l'incidente non aveva determinato lesioni o situazioni di pericolo alla struttura. La società ha già programmato interventi conservativi su alcuni cavalcavia, tra i quali quello in questione.