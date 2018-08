Centauro cade, 8 km coda in A4

(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Ha perso il controllo della moto ed è caduto ferendosi gravemente. E' accaduto questa mattina in A4 in direzione Venezia nel tratto compreso fra Latisana e Portogruaro. L'incidente ha causato il formarsi di una coda lunga otto chilometri.

Le auto che procedevano alle spalle della moto sono riuscite miracolosamente a evitare il motociclista a terra. Sul posto è giunto un elicottero dei soccorsi che ha lasciato sul posto un medico il quale ha stabilizzato l'uomo sul posto, in attesa dell'ambulanza. Ambulanza che però non è giunta e dunque l'elicottero è tornato sul posto per prelevare il ferito e trasportarlo in ospedale.

Autovie Venete segnala che è molto intenso in questi giorni, e anche oggi, il flusso di traffico e che in direzione Trieste si registrano forti rallentamenti con code a tratti di circa 4 chilometri. (ANSA).