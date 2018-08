Veneto ancora nella morsa del caldo

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Il caldo intenso ha ripreso possesso del Veneto, dove oggi si sono raggiunte nuovamente temperature roventi: 36 gradi è stata la massima segnata a Gaiarine (Treviso). Caldo su tutta la fascia nordorientale, con 34 gradi registrati in diverse località, e nel veronese; ad Illasi il termometro ha toccato i +35. Un clima rovente, ma con leggera ventilazione da est e tassi d'umidità meno alti di quelli dell'ultima 'fiammata' africana, spiegano al centro Arpav di Teolo. Il ritorno del caldo era del resto previsto, dato l'espandersi del campo anticiclonico sull'Italia del Nord. Sono risalite anche le minime durante la notte, intorno ai 20-21 gradi: complessivamente, sia per le massime che per le minime si tratta - spiega l'Arpav - di valori superiori di 3 gradi alla media del periodo. Un cambiamento della circolazione è atteso da giovedì, quando sull'Italia dovrebbe affacciarsi da ovest una nuova perturbazione di matrice atlantica, che potrebbe portare un calo termico anche sensibile nel fine settimana. (ANSA).