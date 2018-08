Trovati con materiale rubato,tre denunce

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Sono state denunciate per ricettazione dalla polizia tre persone trovate a bordo di un vaporetto, a Venezia, con materiale elettronico frutto di un furto. Nella notte i tre, tutti di origine nigeriana, sono stati notati dal personale di bordo mentre con fare sospetto erano su un vaporetto che dall'isola del Lido andava verso il centro storico. Segnalata la loro presenza alla polizia gli agenti sono intervenuti salendo a bordo del mezzo e controllando i tre che, vistisi scoperti, cercavano maldestramente di nascondere il materiale, due cellulari e un e una power bank. In mattinata, poi, due turisti stranieri hanno denunciato il furto, riconoscendo la refurtiva, che gli era stata sottratta mentre facevano un bagno in spiaggia. Oltre al materiale recuperato i turisti hanno denunciato il furto di un portafoglio con denaro e carta di credito.