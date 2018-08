Estate: rallentamenti, code fino a 6 km

(ANSA) - TRIESTE, 18 AGO - Code fino a sei chilometri, traffico molto intenso e rallentamenti in vari punti della rete autostradale Autovie Venete. In particolare, i flussi di traffico già molto elevati in arrivo da Tarvisio sulla A23, in direzione del nodo di interconnessione A23/A4 fin dal mattino presto, con il passare delle ore si sono intensificati, rallentando la circolazione e fino a formare una coda di auto, caravan e roulottes di 6 chilometri di lunghezza. Autovie Venete ha chiuso l'entrata di Udine Sud in direzione nodo Palmanova.

Sulla A4 Venezia Trieste, gestita da Autovie Venete, fra Portogruaro e il nodo A4/A23 verso Trieste, si segnalano forti rallentamenti, così come qualche congestione si registra anche in direzione Venezia (sono i rientri) fra Villesse e Latisana.

In A23, dove transitano i turisti in arrivo da oltreconfine i chilometri di coda sono 5 in direzione nodo di interconnessione di Palmanova - l'entrata in direzione Trieste è chiusa dalle 9.45. In entrata a Trieste Lisert la coda è di 1 km. (ANSA).