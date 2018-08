Aggredita coppia gay a Verona

(ANSA) - VERONA, 14 AGO - Un'aggressione omofoba è stata compiuta a Verona da un gruppetto di giovani nei confronti di una coppia omosessuale, due veronesi di 59 e 23 anni, uniti in matrimonio, che ha poi denunciato la vicenda alla Questura. Il fatto sarebbe avvenuto sabato scorso, verso le 23, nei pressi della centrale Piazza Bra. Il più giovane dei due è stato colpito con uno schiaffo, mentre il suo compagno da uno spintone. La polizia sta ora indagando sull'episodio, anche con l'ausilio delle telecamere di sicurezza presenti in zona. I due hanno raccontato di essere stati prima oggetto di insulti omofobi, poi, tornati sui propri passi per chiedere spiegazioni, sono stati avvicinati da uno dei giovani provocatori, che avrebbe tirato lo schiaffo al compagno.