Ritrovata impiegata scomparsa

I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato Anna Fasol, la 59enne che dal 31 luglio non aveva più dato notizie di sé alla famiglia. La donna, in buone condizioni generali di salute, è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di ieri ma la notizia è stata resa nota dai militari stamane. Si tratterebbe di un allontanamento volontario. La donna sarebbe sparita prima di avere un appuntamento con il datore di lavoro in banca per affrontare una questione finanziaria. Ma gli investigatori non escludono anche altre ipotesi per spiegare l'allontanamento.