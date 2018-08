Venezia: servizi pattugliamento in bici

(ANSA) - VENEZIA, 10 AGO - Due nuovi servizi di pattugliamento per garantire a cittadini e visitatori il controllo delle aree verdi e degli arenili: sono partite in queste ore e continueranno per tutta l'estate le due nuove forme di presidio nel Comune di Venezia. Agenti di Polizia locale in bicicletta attraverso i parchi cittadini e a piedi lungo le spiagge del Lido di Venezia. Abbigliamento comodo e strumenti adeguati per dar vita a due iniziative sperimentali che saranno integrate agli altri servizi di Polizia locale. Il pattugliamento in bicicletta ha preso il via questa mattina al parco del Piraghetto di Mestre.

