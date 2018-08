Casari per un giorno in malghe Asiago

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Porte aperte ad agosto di malghe e caseifici che invitano a conoscere da vicino la produzione del formaggio Asiago Dop Prodotto della Montagna, patrimonio unico di biodiversità dei territori montani. L'iniziativa nasce per far vivere a turisti ed escursionisti l'esperienza del lavoro del casaro e contribuire a preservare questo patrimonio unico, prototipo virtuoso del rispetto dell'ecosistema e della salvaguardia dell'ambiente.

Complessivamente sono 17 tra malghe e caseifici di montagna che producono Asiago Dop Prodotto della Montagna, patrimonio riconosciuto dalla Ue dal 2006 e garantito da un apposito e restrittivo disciplinare che va dalla mungitura alla trasformazione in formaggio, fino alla stagionatura. Questa specialità prevede l'impiego di solo latte di montagna prodotto oltre i 600 metri nelle zone incluse nella Dop veneto-trentina.

Su prenotazione è possibile conoscere da vicino questa antica tradizione, partecipare agli eventi in programma, imparare come si fa il formaggio, ma anche degustarlo in tanti piatti sani e nutrienti. Il formaggio, che deve il suo nome all'Altopiano di Asiago, prevede due tipologie Fresco e Stagionato con una produzione complessiva di 61 mila forme all'anno. (ANSA).