Blitz Goletta Verde a Chioggia, no Gpl

(ANSA) - VENEZIA, 9 AGO - "Blitz" di Goletta Verde questo pomeriggio contro la realizzazione di un deposito di Gpl e oli minerali nel porto di Chioggia (Venezia).

L'imbarcazione di Legambiente, che oggi è in Veneto nell'ambito della sua campagna annuale di monitoraggio, ha esposto uno striscione contro la realizzazione dell'opera, che prevede una portata di 10.350 metri cubi di gas e che dista 250 metri dalla cittadina lagunare, ed è ritenuta un potenziale rischio per tutto il territorio. Gli attivisti hanno issato sulla barca uno striscione con la scritta "Stanchi di rischiare", anche in riferimento ai recenti gravi incidenti stradali che hanno coinvolto proprio mezzi che trasportavano Gpl. (ANSA).