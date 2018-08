Musical: Jesus Christ Superstar in Arena

(ANSA) - VERONA, 8 AGO - Torna in Arena a Verona, il 14 agosto, Jesus Christ Superstar, il musical di Massimo Romeo Piparo. E ancora una volta sarà Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, a caratterizzare lo spettacolo in un'interpretazione ormai divenuta un cult. Sarà presente il premio Oscar Tim Rice che omaggerà il "suo" Jesus Christ Superstar nella versione italiana. Lo spettacolo, in inglese, nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice,e con l'orchestra dal vivo, vedrà in scena accanto a Neeley nei panni di Gesù,il brasiliano Nick Maia (Giuda), Paride Acacia (Hannas), Simona Distefano (Maria Maddalena), Andrea Di Persio (Pilato), Giorgio Adamo (Simone), Francesco Mastroianni (Caifa), Mattia Braghero (Pietro), Salvador Axel Torrisi (Erode), il grande ensemble di acrobati, trampolieri, mangiafuoco e ballerini.

Jesus Christ Superstar, il capolavoro di Webber e Rice, è ormai passato alla storia come uno dei Musical più famosi e celebrati di sempre.