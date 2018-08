Regione, prosegue alienazioni immobili

(ANSA) - VENEZIA, 7 AGO - Prosegue il piano di alienazioni e valorizzazione degli immobili regionali, che secondo le ultime analisi, dal 2011 al 2017 ha già portato entrate oltre 21 milioni di euro. La Giunta Regionale, dopo aver acquisito il parere favorevole della prima commissione consiliare, ha approvato un provvedimenti che da' il via alal terza fase attuativa del piano. Dall'analisi di quanto finora attuato - spiega la Giunta -, tra il 2011 e il 2015 si sono concluse tre alienazioni per un valore di 11,3 milioni di euro (di cui 10 mln per la sola cessione di Palazzo Manfrin a Venezia); nel 2016 sono state definite 4 alienazioni, per un controvalore di 2,07 mln, tutte a titolo di permuta; nel 2017 sono stati alienati sei beni non funzionali, (controvalore di circa 8 mln) ed entro il 2018 saranno conclusi almeno otto contratti di vendita, per un'entrata prevista di ulteriori 10 milioni.