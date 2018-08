Incidente su 'Passante' Mestre, donna morta

(ANSA) - VENEZIA, 7 AGO - Una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave, in un incidente stradale sul Passante di Mestre, in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo per la A27, nel comune di Mogliano.

Coinvolti una vettura e un mezzo pesante. I due feriti sono un uomo, in modo grave e un'altra donna, più lieve, tutti occupanti dell'auto. Illeso il conducente del mezzo pesante, che ha perso una ruota anteriore. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polstrada, che sta operando sul posto insieme al Suem-118, i Vigili del Fuoco e 5 mezzi ausiliari di Cav, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale, in servizio di assistenza dei soccorsi e presegnalazione. In seguito all'incidente si viaggia solo in corsia di sorpasso e si sono formati 2 chilometri di coda.

(ANSA).