Venezia: chiude 'Driven' di Nick Hamm

(ANSA) - VENEZIA, 6 AGO - Driven, diretto da Nick Hamm (Il viaggio - The Journey, Killing Bono), è il film di chiusura, fuori concorso, della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (29 agosto-8 settembre) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Driven sarà proiettato in prima mondiale l'8 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, a seguire la cerimonia di premiazione.

"Venezia - ha detto Hamm - è un festival entusiasmante con un pubblico incredibile. Sono insieme onorato e felice di essere nuovamente invitato a partecipare a questa pazza e incredibile avventura". Ispirato a fatti veri, Driven è uno sguardo perfidamente comico su un'amicizia finita male. Ambientato nell'opulenta California dei primi anni '80, il film segue la fulminea ascesa di John DeLorean, e della sua iconica DeLorean Motor Company, attraverso la sua amicizia con il simpatico ex detenuto, diventato informatore dell'Fbi, Jim Hoffman. (ANSA).